Головні новини Харкова 11 вересня: як минула ніч

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07:10

Вночі над Харківщиною пролітали “шахеди”, була тривога через балістику та КАБи

Тривога в Харкові та області з невеликою перервою тривала з 22:51 до 02:10. О 22:37 Повітряні сили ЗСУ попередили про появу “шахедів” у сусідній Сумській області.

Безпілотники пролетіли в бік центральної України. Проте тривога на Харківщині тривала – через активність російської тактичної авіації та пуски КАБів.

Після опівночі додалася ще одна причина для тривоги – запуски балістики з Курської області. А слідом ПС ЗСУ повідомили, що “шахеди” фіксують і на Харківщині теж.

Після чотирихвилинної перерви (з 01:07) тривогу в області відновили о 01:13 через загрозу балістики.

“Шахеди” більше не з’являлися, і о 02:10 пролунав відбій. Станом на 07:10 11 вересня тривоги в Харкові та області немає (крім Липців і Вовчанська).