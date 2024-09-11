Головні новини Харкова 11 вересня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:10
Вночі над Харківщиною пролітали “шахеди”, була тривога через балістику та КАБи
Тривога в Харкові та області з невеликою перервою тривала з 22:51 до 02:10. О 22:37 Повітряні сили ЗСУ попередили про появу “шахедів” у сусідній Сумській області.
Безпілотники пролетіли в бік центральної України. Проте тривога на Харківщині тривала – через активність російської тактичної авіації та пуски КАБів.
Після опівночі додалася ще одна причина для тривоги – запуски балістики з Курської області. А слідом ПС ЗСУ повідомили, що “шахеди” фіксують і на Харківщині теж.
Після чотирихвилинної перерви (з 01:07) тривогу в області відновили о 01:13 через загрозу балістики.
“Шахеди” більше не з’являлися, і о 02:10 пролунав відбій. Станом на 07:10 11 вересня тривоги в Харкові та області немає (крім Липців і Вовчанська).
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 07:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".