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Три бої тривають на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00

Суспільство 16:28   11.09.2024
Вікторія Яковенко
Три бої тривають на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку ЗС РФ двічі штурмували позиції українських підрозділів в районах Гатища і Тихого, на даний час бої ще тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Шість разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Поблизу Лозової та Глушківки атаки відбито, біля Синьківки триває бій.

Читайте також: ЗС РФ відмовились від важкої техніки у Вовчанську, їздять на мотоциклах – ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 16:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ЗС РФ двічі штурмували позиції українських підрозділів в районах Гатища і Тихого, на даний час бої ще тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".