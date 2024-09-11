Три бої тривають на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00

На Харківському напрямку ЗС РФ двічі штурмували позиції українських підрозділів в районах Гатища і Тихого, на даний час бої ще тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Шість разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Поблизу Лозової та Глушківки атаки відбито, біля Синьківки триває бій.