Три боя продолжаются на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении ВС РФ дважды штурмовали позиции украинских подразделений в районах Гатища и Тихого, сейчас бои еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Шесть раз враг атаковал на Купянском направлении. Вблизи Лозовой и Глушковки атаки отбиты, у Синьковки продолжается бой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, зведення, купянское направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 16:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении ВС РФ дважды штурмовали позиции украинских подразделений в районах Гатища и Тихого, сейчас бои еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".