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Три боя продолжаются на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00

Общество 16:28   11.09.2024
Виктория Яковенко
Три боя продолжаются на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении ВС РФ дважды штурмовали позиции украинских подразделений в районах Гатища и Тихого, сейчас бои еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Шесть раз враг атаковал на Купянском направлении. Вблизи Лозовой и Глушковки атаки отбиты, у Синьковки продолжается бой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 16:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении ВС РФ дважды штурмовали позиции украинских подразделений в районах Гатища и Тихого, сейчас бои еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".