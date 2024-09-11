Три боя продолжаются на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00

На Харьковском направлении ВС РФ дважды штурмовали позиции украинских подразделений в районах Гатища и Тихого, сейчас бои еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Шесть раз враг атаковал на Купянском направлении. Вблизи Лозовой и Глушковки атаки отбиты, у Синьковки продолжается бой.