ЗСУ зупинили ворога біля Синьківки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом 10 вересня війська РФ намагалися штурмувати наші позиції на Харківському та Куп’янському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ. Окрім того, кілька населених пунктів Харківщини потрапили під ворожий авіаудар.
Минулої доби на Харківському напрямку українські військові відбили чотири атаки РФ в районі Вовчанська і Глибокого.
«На Куп’янському напрямі сталося 13 ворожих атак. Сили оборони зупинили штурмові дії противника у Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки», – інформує ГШ.
Крім того, армія РФ завдала авіаударів по Павлівці, Високій Ярузі, Кругляківці та Максимівці.
У Генштабі також поновили інформацію про втрати ворога.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, куп'янск, наступ, утренняя сводка;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 09:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 10 вересня війська РФ намагалися штурмувати наші позиції на Харківському та Куп’янському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ. Окрім того, кілька населених пунктів Харківщини потрапили під ворожий авіаудар.".