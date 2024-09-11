ЗСУ зупинили ворога біля Синьківки – Генштаб

Протягом 10 вересня війська РФ намагалися штурмувати наші позиції на Харківському та Куп’янському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ. Окрім того, кілька населених пунктів Харківщини потрапили під ворожий авіаудар.

Минулої доби на Харківському напрямку українські військові відбили чотири атаки РФ в районі Вовчанська і Глибокого.

«На Куп’янському напрямі сталося 13 ворожих атак. Сили оборони зупинили штурмові дії противника у Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки», – інформує ГШ.

Крім того, армія РФ завдала авіаударів по Павлівці, Високій Ярузі, Кругляківці та Максимівці.

У Генштабі також поновили інформацію про втрати ворога.