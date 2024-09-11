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ВСУ остановили врага возле Синьковки – Генштаб

Украина 09:00   11.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ остановили врага возле Синьковки – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В течение 10 сентября войска РФ пытались штурмовать наши позиции на Харьковском и Купянском направлении, – сообщает Генштаб ВСУ. Кроме того, несколько населенных пунктов Харьковщины попали под вражеский авиаудар.

За минувшие сутки на Харьковском направлении украинские военные отбили четыре атаки РФ в районе Волчанска и Глубокого.

«На Купянском направлении произошло 13 вражеских атак. Силы обороны остановили штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки», – информирует ГШ.

Кроме того, армия РФ нанесла авиаудары по Павловке, Высокой Яруге,  Кругляковке и Максимовке.

В Генштабе также обновили информацию о потерях врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 09:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 10 сентября войска РФ пытались штурмовать наши позиции на Харьковском и Купянском направлении, – сообщает Генштаб ВСУ. Кроме того, несколько населенных пунктов Харьковщины попали под вражеский авиаудар.".