ВСУ остановили врага возле Синьковки – Генштаб

В течение 10 сентября войска РФ пытались штурмовать наши позиции на Харьковском и Купянском направлении, – сообщает Генштаб ВСУ. Кроме того, несколько населенных пунктов Харьковщины попали под вражеский авиаудар.

За минувшие сутки на Харьковском направлении украинские военные отбили четыре атаки РФ в районе Волчанска и Глубокого.

«На Купянском направлении произошло 13 вражеских атак. Силы обороны остановили штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки», – информирует ГШ.

Кроме того, армия РФ нанесла авиаудары по Павловке, Высокой Яруге, Кругляковке и Максимовке.

В Генштабе также обновили информацию о потерях врага.