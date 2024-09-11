Главные новости Харькова 11 сентября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:10
Ночью над Харьковщиной пролетали «шахеды», была тревога из-за баллистики и КАБов
Тревога в Харькове и области с небольшим перерывом длилась с 22:51 до 02:10. В 22:37 Воздушные силы ВСУ предупредили о появлении «шахедов» в соседней Сумской области.
Беспилотники проследовали в сторону центральной Украины. Однако тревога на Харьковщине продолжалась — из-за активности российской тактической авиации и пусков КАБов.
После полуночи добавилась еще одна причина для тревоги — запуски баллистики из Курской области. А следом ВС ВСУ сообщили, что «шахеды» фиксируют и на Харьковщине тоже.
После четырехминутного перерыва (с 01:07) тревогу в области возобновили в 01:13 — из-за угрозы баллистики.
«Шахеды» больше не появлялись, и в 02:10 прозвучал отбой. По состоянию на 07:10 11 сентября тревоги в Харькове и области нет (кроме Липцев и Волчанска).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 07:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".