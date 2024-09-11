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Главные новости Харькова 11 сентября: как прошла ночь

Происшествия 07:10   11.09.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 11 сентября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:10

Ночью над Харьковщиной пролетали «шахеды», была тревога из-за баллистики и КАБов

Тревога в Харькове и области с небольшим перерывом длилась с 22:51 до 02:10. В 22:37 Воздушные силы ВСУ предупредили о появлении «шахедов» в соседней Сумской области.

Беспилотники проследовали в сторону центральной Украины. Однако тревога на Харьковщине продолжалась — из-за активности российской тактической авиации и пусков КАБов.

После полуночи добавилась еще одна причина для тревоги — запуски баллистики из Курской области. А следом ВС ВСУ сообщили, что «шахеды» фиксируют и на Харьковщине тоже.

После четырехминутного перерыва (с 01:07) тревогу в области возобновили в 01:13 — из-за угрозы баллистики.

«Шахеды» больше не появлялись, и в 02:10 прозвучал отбой. По состоянию на 07:10 11 сентября тревоги в Харькове и области нет (кроме Липцев и Волчанска).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 07:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".