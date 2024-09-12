40 воинов на Харьковщине получат по 20 тыс. грн ко Дню защитников Украины

Во время заседания комиссии по бюджету депутаты Харьковского облсовета согласовали выплату одноразовой денежной премии военным региона ко Дню защитников и защитниц Украины.

Эта премия предусмотрена Комплексной программой поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей в Харьковской области на 2024-2028 годы, уточнили в пресс-службе Харьковского облсовета.

Сообщается, что руководители военных формирований подали соответствующие документы на получение премии касательно 40 военных.

Глава комиссии Людмила Немыкина отметила, что «хотелось бы как можно большее количество военных охватить денежной помощью. Но есть ограничение бюджета».