Live
  • Чт 12.09.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.49

40 воїнів на Харківщині отримають по 20 тис. грн до Дня захисників України

Суспільство 15:38   12.09.2024
Вікторія Яковенко
40 воїнів на Харківщині отримають по 20 тис. грн до Дня захисників України

Під час засідання комісії з питань бюджету депутати Харківської облради погодили виплату одноразової грошової премії військовим регіону до Дня захисників та захисниць України.

Ця премія передбачена Комплексною програмою підтримки захисників та захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024-2028 роки, уточнили в пресслужбі Харківської облради.

Повідомляється, що керівники військових формувань подали відповідні документи на отримання премії щодо 40 військових.

Голова комісії Людмила Немикіна відзначила, що «хотілось би якомога більшу кількість військових охопити грошовою допомогою. Але є обмеження бюджету».

Читайте також: Сім колишніх військовополонених на Харківщині отримають по 50 тис. грн

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Терехов повідомив про два «прильоти» по Харкову
Терехов повідомив про два «прильоти» по Харкову
12.09.2024, 16:56
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
11.09.2024, 08:23
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
11.09.2024, 11:29
Вибух чутно у Харкові: попереджали про пуски КАБів
Вибух чутно у Харкові: попереджали про пуски КАБів
12.09.2024, 16:48
В селі Студенок відновлюють комунікації після пожежі – Синєгубов (відео)
В селі Студенок відновлюють комунікації після пожежі – Синєгубов (відео)
12.09.2024, 16:40
Завтра у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків
Завтра у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків
12.09.2024, 16:04

Новини за темою:

20:05
Дрони постійно кружляли над військовим інститутом у Полтаві – волонтер
21:17
З рогатки розбивав вікна: харків’янин «обчищав» авто військових і волонтерів
15:02
У Харкові анонсували ЛГБТ-прайд: військові вже відреагували на подію
22:06
17 авто військових, а не 40, підпалили на Харківщині: вночі був новий випадок
14:08
Підпали авто військових на Харківщині: учасники схем – діти від 12 років – ОВА

Ви читали новину: «40 воїнів на Харківщині отримають по 20 тис. грн до Дня захисників України»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 15:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час засідання комісії з питань бюджету депутати Харківської облради погодили виплату одноразової грошової премії військовим регіону до Дня захисників та захисниць України.".