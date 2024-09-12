40 воїнів на Харківщині отримають по 20 тис. грн до Дня захисників України
Під час засідання комісії з питань бюджету депутати Харківської облради погодили виплату одноразової грошової премії військовим регіону до Дня захисників та захисниць України.
Ця премія передбачена Комплексною програмою підтримки захисників та захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024-2028 роки, уточнили в пресслужбі Харківської облради.
Повідомляється, що керівники військових формувань подали відповідні документи на отримання премії щодо 40 військових.
Голова комісії Людмила Немикіна відзначила, що «хотілось би якомога більшу кількість військових охопити грошовою допомогою. Але є обмеження бюджету».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: військові, гроші, День защитника, депутаты, допомога, облсовет, премии;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 15:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час засідання комісії з питань бюджету депутати Харківської облради погодили виплату одноразової грошової премії військовим регіону до Дня захисників та захисниць України.".