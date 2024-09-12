Сім колишніх військовополонених на Харківщині отримають по 50 тис. грн

Пресслужба Харківської облради поінформувала про результати засідання Комісії щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. Зокрема розглядали заяви військовополонених, які повернулися додому.

“Усього було розглянуто 329 звернень, з них – сім від військовополонених, які повернулись додому. Вони отримають матеріальну допомогу по 50 тисяч гривень”, — повідомили в облраді.

Загалом, за наведеними даними, з початку року матдопомогу в Харківській області отримали 2649 осіб – на суму 36 млн 950 тисяч гривень.

Допомогу, як правило, видають, щоб компенсувати людям витрати на лікування онкологічних захворювань та лікування дітей, а також як підтримку при ліквідації наслідків пожеж та інших НП.