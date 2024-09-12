Сім колишніх військовополонених на Харківщині отримають по 50 тис. грн
Пресслужба Харківської облради поінформувала про результати засідання Комісії щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. Зокрема розглядали заяви військовополонених, які повернулися додому.
“Усього було розглянуто 329 звернень, з них – сім від військовополонених, які повернулись додому. Вони отримають матеріальну допомогу по 50 тисяч гривень”, — повідомили в облраді.
Загалом, за наведеними даними, з початку року матдопомогу в Харківській області отримали 2649 осіб – на суму 36 млн 950 тисяч гривень.
Допомогу, як правило, видають, щоб компенсувати людям витрати на лікування онкологічних захворювань та лікування дітей, а також як підтримку при ліквідації наслідків пожеж та інших НП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: военнопленные, гроші, комиссия, материальная помощь, облсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської облради поінформувала про результати засідання Комісії щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. Зокрема розглядали заяви військовополонених, які повернулися додому".