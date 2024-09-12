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Сім колишніх військовополонених на Харківщині отримають по 50 тис. грн

Суспільство 10:41   12.09.2024
Оксана Горун
Сім колишніх військовополонених на Харківщині отримають по 50 тис. грн

Пресслужба Харківської облради поінформувала про результати засідання Комісії щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. Зокрема розглядали заяви військовополонених, які повернулися додому.

“Усього було розглянуто 329 звернень, з них – сім від військовополонених, які повернулись додому. Вони отримають матеріальну допомогу по 50 тисяч гривень”, — повідомили в облраді.

Загалом, за наведеними даними, з початку року матдопомогу в Харківській області отримали 2649 осіб – на суму 36 млн 950 тисяч гривень.

Допомогу, як правило, видають, щоб компенсувати людям витрати на лікування онкологічних захворювань та лікування дітей, а також як підтримку при ліквідації наслідків пожеж та інших НП.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Сім колишніх військовополонених на Харківщині отримають по 50 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 10:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської облради поінформувала про результати засідання Комісії щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. Зокрема розглядали заяви військовополонених, які повернулися додому".