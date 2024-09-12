Семь бывших военнопленных на Харьковщине получат по 50 тыс. грн — облсовет
Пресс-служба Харьковского облсовета проинформировала о результатах заседания Комиссии по предоставлению одноразовой адресной денежной помощи жителям области, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации. В том числе рассматривали заявления военнопленных, которые вернулись домой.
«Всего было рассмотрено 329 обращений, из них – семь от вернувшихся домой военнопленных. Они получат материальную помощь по 50 тысяч гривен», — сообщили в облсовете.
Всего, по приведенным данным, с начала года матпомощь в Харьковской области получили 2649 человек — на сумму 36 млн 950 тысяч гривен.
Помощь, как правило, выдают, чтобы компенсировать людям затраты на лечение онкологических заболеваний и лечение детей, а также — как поддержку при ликвидации последствий пожаров и других ЧП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: военнопленные, гроші, деньги, комиссия, материальная помощь, облсовет;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 10:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского облсовета проинформировала о результатах заседания Комиссии по предоставлению одноразовой адресной денежной помощи жителям области, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации. В том числе рассматривали заявления военнопленных, которые вернулись домой".