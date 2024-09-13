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Пострадали 24 дома – Терехов о «прилете» по Харькову 12 сентября

Происшествия 13:02   13.09.2024
Виктория Яковенко
Пострадали 24 дома – Терехов о «прилете» по Харькову 12 сентября скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях удара РФ по городу 12 сентября.

«Пострадали 24 частных дома, было семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. Сейчас они в нормальном более-менее состоянии, нет тяжелораненых. Сейчас работают наши коммунальные предприятия, чтобы крыши привести в порядок, контуры закрыть», — сказал мэр.

По его данным, среди 9 тысяч жилых домов в Харькове – в разной степени разрушения около 4 тысяч. 50% школ и детских садов также имеют разные разрушения.

Напомним, после 16:45 12 сентября в Харькове были слышны взрывы. Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, враг нанес удары КАБами по Киевскому району Харькова и по Дергачам. Позже он добавил, что еще одна авиабомба упала в районе экопарка. Мэр Игорь Терехов проинформировал о двух попаданиях по частному сектору в Харькове. На месте одного из «прилетов» спасатели деблокировали из-под завалов женщину с ребенком. Их жизням и здоровью угрозы нет. По данным Терехова, на Харьков сбросили ФАБ-250.

Читайте также: Что известно о «прилетах» по Харькову и пригороду — данные прокуратуры (фото)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 13:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях удара РФ по городу 12 сентября.".