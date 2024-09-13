Постраждали 24 будинки – Терехов про «приліт» по Харкову 12 вересня

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про наслідки удару РФ по місту 12 вересня.

«Постраждали 24 приватні будинки, було сім постраждалих, які звернулись за медичною допомогою. Зараз вони у нормальному більш-менш стані, немає важкопоранених. Зараз працюють наші комунальні підприємства, щоб дахи привести до ладу, контури закрити», – сказав мер.

За його даними, серед 9 тисяч житлових будинків, які є в Харкові – в різному ступені руйнації близько 4 тисяч. 50% шкіл і дитячих садочків також мають певні руйнації.

Нагадаємо, після 16:45 12 вересня у Харкові було чутно вибухи. Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, ворог завдав ударів КАБами по Київському району Харкова та Дергачах. Згодом він додав, що ще одна авіабомба впала в районі екопарку. Мер Ігор Терехов поінформував про два влучання по приватному сектору в Харкові. На місці одного із “прильотів” рятувальники деблокували з-під завалів жінку з дитиною. Їхнім життям та здоров’ю загрози немає. За даними Терехова, на Харків скинули ФАБ-250.