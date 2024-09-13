В Курскую область ВС РФ «еще как» перемещают резервы — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец проинформировал, что в Курскую область россияне перекинули морпехов и десантников. Как идет контрнаступление противника, проанализировал ISW.

«На Курском операционном направлении командование противника ввело в бой 2 батальона морской пехоты из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты, а также подразделения 51-го парашютно-десантного полка и 173-го отдельного разведывательного батальона из состава 106-й воздушно-десантной дивизии. А вы говорите, резервы они «под Курск» не перемещают… Еще как перемещают. В общем, их уже там собралось где-то от 33 до 35 тысяч «тушек». Сейчас будут пробовать «вытеснять», — прокомментировал события 13 сентября Машовец.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в течение суток ВС РФ в Курской области продолжали контратаковать — по всему «украинскому выступу», но «добились лишь незначительных успехов, вероятно, из-за продолжающихся украинских наступательных операций и оборонительных контратак в этом районе». В Институте изучения войны также отметили, что пока не видели визуальных подтверждений бравурным сообщениям Минобороны РФ о том, что якобы отбили 10 населенных пунктов.

«Все эти населенные пункты находятся в пределах существующих заявленных границ российского наступления, и ISW еще не видел визуального подтверждения того, что российские войска отбили какие-либо из этих поселений, за исключением частей Снагости и Краснооктябрьского», — пишут аналитики.

В то же время есть геолоцированные кадры, которые подтверждают продвижение Сил обороны Украины — в Глушковском районе.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что украинская пехота продвинулась через границу и в юго-западную часть Теткино (примерно в 40 км к юго-западу от нынешнего украинского выступа в Курской области). Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, как украинская бронетехника и пехота обходят российские противотанковые заграждения — «Зубы дракона» на российско-украинской границе к юго-западу от Нового Пути (к юго-западу от Глушково) без сопротивления, что указывает на то, что украинские силы продвинулись в этом районе и что российские силы не готовы использовать препятствия для отражения украинских атак через границу», — отметили в ISW.

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Пока, по оценкам аналитиков, российские силы продвинулись только в тех районах Курской области, которые СОУ еще не полностью контролировали или же вовсе — не пытались контролировать.

«Российские силы, вероятно, столкнутся с большими трудностями при контратаке дальше в районах выступа, которые украинские силы действительно контролируют», — прогнозируют в Институте изучения войны.

Аналитики подтвердили появление в Курской области дополнительных российских сил из состава 106-й дивизии ВДВ. А также сообщили о повреждении ударом HIMARS очередного понтонного моста через реку Сейм, а кроме того — поражение кассетными боеприпасами находившихся поблизости войск РФ 12 сентября.