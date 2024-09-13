У Курську область ЗС РФ “ще і як” переміщують резерви – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець поінформував, що в Курську область росіяни перекинули морпіхів та десантників. Як іде контрнаступ противника, проаналізував ISW.

“На Курському операційному напрямку командування противника ввело у бій 2 батальйони морської піхоти зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти, а також підрозділи 51-го парашутно-десантного полку й 173-го окремого розвідувального батальйону зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії. А ви кажете, резерви вони “під Курськ” не переміщають… Ще і як переміщають. Загалом, їх вже там зібралось десь від 33-х до 35-ти тисяч “тушок”. Зараз будуть пробувати “витісняти”, – прокоментував 13 вересня Машовець.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що протягом доби ЗС РФ у Курській області продовжували контратакувати – по всьому “українському виступу”, але “добилися лише незначних успіхів, ймовірно, через українські наступальні операції, що тривають, і оборонні контратаки в цьому районі”. В Інституті вивчення війни також зазначили, що поки що не бачили візуальних підтверджень бравурних повідомлень Міноборони РФ про те, що нібито відбили 10 населених пунктів.

“Усі ці населені пункти знаходяться в межах наявних заявлених кордонів російського наступу, й ISW ще не бачив візуального підтвердження того, що російські війська відбили якісь із цих поселень, за винятком частин Снагості та Краснооктябрьського”, – пишуть аналітики.

Водночас є геолоковані кадри, що підтверджують просування Сил оборони України – в Глушківському районі.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 12 вересня, показують, що українська піхота просунулась через кордон і в південно-західну частину Тьоткіно (приблизно за 40 км на південний захід від нинішнього українського виступу в Курській області). Додаткові геолоковані кадри, що опубліковані 12 вересня, показують, як українська бронетехніка та піхота оминають російські протитанкові загородження — “Зуби дракона” на російсько-українському кордоні на південний захід від Нового Путі (на південний захід від Глушково) без опору, що вказує на те, що українські сили просунулися в цьому районі та що російські сили не готові використовувати перешкоди для відбиття українських атак через кордон”, — зазначили в ISW.

Поки, за оцінками аналітиків, російські сили просунулися лише в тих районах Курської області, які СОУ ще не повністю контролювали або зовсім не намагалися контролювати.

“Російські сили, ймовірно, зіштовхнуться з великими труднощами при контратаці далі в районах виступу, які українські сили справді контролюють”, – прогнозують в Інституті вивчення війни.

Аналітики підтвердили появу в Курській області додаткових російських сил зі складу 106 дивізії ВДВ. А також повідомили про пошкодження ударом HIMARS чергового понтонного мосту через річку Сейм, а крім того – ураження касетними боєприпасами військ РФ 12 вересня, що знаходилися поблизу.