Летняя жара и назойливый ветер: погода в Харькове и области на 16 сентября
Фото: Василий Голосный
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз и объявил на 16 сентября предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
Сентябрьская жара в понедельник, 16 сентября, продолжится. По данным синоптиков, днем в Харькове будет 27 – 29º выше нуля, а в области — 25 – 30º. Ночью также будет тепло: в Харькове 16 – 18º, в области — 14 – 19º. Осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями.
Эту «летнюю» картину будет портить только ветер. Ожидаются порывы до 15 – 20 м/с, в связи с чем синоптики уже который день объявляют метеопредупреждение.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 21:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз и объявил на 16 сентября предупреждение об опасных метеорологических явлениях".