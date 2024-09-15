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Летняя жара и назойливый ветер: погода в Харькове и области на 16 сентября

Погода 21:10   15.09.2024
Оксана Горун
Летняя жара и назойливый ветер: погода в Харькове и области на 16 сентября Фото: Василий Голосный

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз и объявил на 16 сентября предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Сентябрьская жара в понедельник, 16 сентября, продолжится. По данным синоптиков, днем в Харькове будет 27 – 29º выше нуля, а в области — ​​25 – 30º. Ночью также будет тепло: в Харькове 16 – 18º, в области — 14 – 19º. Осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями.

Эту «летнюю» картину будет портить только ветер. Ожидаются порывы до 15 – 20 м/с, в связи с чем синоптики уже который день объявляют метеопредупреждение.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 21:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз и объявил на 16 сентября предупреждение об опасных метеорологических явлениях".