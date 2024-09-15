Літня спека та настирливий вітер: погода в Харкові й області на 16 вересня

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив прогноз та оголосив на 16 вересня попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Вереснева спека в понеділок, 16 вересня, продовжиться. За даними синоптиків, вдень у Харкові буде 27 – 29º вище за нуль, а в області – 25 – 30º. Вночі також буде тепло: у Харкові 16 – 18 º, в області – 14 – 19 º. Опадів не очікується, буде хмарно із проясненнями.

Цю “літню” картину псуватиме лише вітер. Очікуються пориви до 15 – 20 м/с, у зв’язку з чим синоптики вже котрий день оголошують метеопопередження.