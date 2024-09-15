Племянник бывшего вице-премьера Украины погиб под Харьковом

О гибели своего племянника Артема в боях в районе Липцев сообщил Геннадий Зубко — экс-вице-премьер-министр Украины, который отвечал за региональное развитие в Кабминах Яценюка и Гройсмана.

«Артему 36… Воевал в 2014-15, вернулся к мирной жизни… Всегда был ответственным и человечным, как в семье, так и к друзьям… Смелый, но взвешенный… Все горячие направления… Множество боевых выходов… «Хартия», НГУ. Но Липцы… Покойся в Боге родной племянник», — написал Зубко.