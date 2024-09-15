Племянник бывшего вице-премьера Украины погиб под Харьковом
Фото: Геннадий Зубко/facebook
О гибели своего племянника Артема в боях в районе Липцев сообщил Геннадий Зубко — экс-вице-премьер-министр Украины, который отвечал за региональное развитие в Кабминах Яценюка и Гройсмана.
«Артему 36… Воевал в 2014-15, вернулся к мирной жизни… Всегда был ответственным и человечным, как в семье, так и к друзьям… Смелый, но взвешенный… Все горячие направления… Множество боевых выходов… «Хартия», НГУ. Но Липцы… Покойся в Боге родной племянник», — написал Зубко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, зубко, липцы, погиб, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 19:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О гибели своего племянника Артема в боях в районе Липцев сообщил Геннадий Зубко — экс-вице-премьер-министр Украины, который отвечал за региональное развитие в Кабминах Яценюка и Гройсмана".