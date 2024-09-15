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Племянник бывшего вице-премьера Украины погиб под Харьковом

Происшествия 19:35   15.09.2024
Оксана Горун
Племянник бывшего вице-премьера Украины погиб под Харьковом Фото: Геннадий Зубко/facebook

О гибели своего племянника Артема в боях в районе Липцев сообщил Геннадий Зубко — экс-вице-премьер-министр Украины, который отвечал за региональное развитие в Кабминах Яценюка и Гройсмана.

«Артему 36… Воевал в 2014-15, вернулся к мирной жизни… Всегда был ответственным и человечным, как в семье, так и к друзьям… Смелый, но взвешенный… Все горячие направления… Множество боевых выходов… «Хартия», НГУ. Но Липцы… Покойся в Боге родной племянник», — написал Зубко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 19:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О гибели своего племянника Артема в боях в районе Липцев сообщил Геннадий Зубко — экс-вице-премьер-министр Украины, который отвечал за региональное развитие в Кабминах Яценюка и Гройсмана".