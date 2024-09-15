Племінник колишнього віцепрем’єра України загинув під Харковом
Геннадій Зубко/фейсбук
Про загибель свого племінника Артема в боях у районі Липців повідомив Геннадій Зубко – ексвіцепрем’єр-міністр України, який відповідав за регіональний розвиток у Кабмінах Яценюка та Гройсмана.
“Артему 36… Воював у 2014-15, повернувся до мирного життя… Завжди був відповідальним і людяним, як у родині, так і до друзів… Сміливий, але виважений… Усі гарячі напрямки… Безліч бойових виходів… “Хартія”, НГУ. Але Липці… Спочивай у Бозі рідний племіннику”, – написав Зубко.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 19:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загибель свого племінника Артема в боях у районі Липців повідомив Геннадій Зубко – ексвіцепрем’єр-міністр України, який відповідав за регіональний розвиток у Кабмінах Яценюка та Гройсмана".