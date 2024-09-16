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На Харьковском направлении активность противника уменьшилась – Саранцев

Украина 12:14   16.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковском направлении активность противника уменьшилась – Саранцев

На некоторых участках фронта активность ВС РФ в последнее время значительно уменьшилась – оккупанты реже пытаются штурмовать наши позиции и пока что только наращивают силы для восстановления утраченных позиций. Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев. 

«Если брать другие направления, это, в частности, Старица, Липцы, Глубокое, Лукьянцы, то там противник пока не предпринимает каких-либо активных действий», – уточнил Саранцев.

В то же время, по его словам, враг усилил воздушную разведку в районе Волчанска на 40%. Там, хоть и безуспешно, армия РФ пытается наступать регулярно – по несколько раз в день.

«На сегодня наибольшим таким отрезком фронта является Волчанское направление. Непосредственно это – город Волчанск и прилегающие к нему населенные пункты. Там противник продолжает атаковать город, продолжает уличные бои, продолжает пытаться вклиниться в глубину наших оборонительных порядков и пытается применять огненное поражение с применением разной номенклатуры вооружения», – добавил Саранцев.

Однако, акцентировал он, попытки штурмовать остаются безуспешными. ВСУ успешно отбивают атаки и не дают врагу продвинуться на этих направлениях.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 12:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На некоторых участках фронта активность ВС РФ в последнее время значительно уменьшилась – оккупанты реже пытаются штурмовать наши позиции и пока что только наращивают силы для восстановления утраченных позиций. Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев".