На Харківському напрямку активність супротивника зменшилася – Саранцев
На деяких ділянках фронту активність ЗС РФ останнім часом значно зменшилася – окупанти рідше намагаються штурмувати наші позиції і поки що лише збільшують сили для відновлення втрачених позицій. Про це в етері нацмарафону повідомив речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.
«Якщо брати інші напрями, це, зокрема, Стариця, Липці, Глибоке, Лук’янці, то там противник поки що не робить будь-яких активних дій», – уточнив Саранцев.
Водночас за його словами, ворог посилив повітряну розвідку у районі Вовчанська на 40%. Там, хоч і безрезультатно, армія РФ намагається наступати регулярно – кілька разів на день.
«На сьогодні найбільшим таким відрізком фронту є Вовчанський напрямок. Безпосередньо це – місто Вовчанськ та прилеглі до нього населені пункти. Там противник продовжує атакувати місто, продовжує вуличні бої, продовжує намагатися вклинитися в глибину наших оборонних порядків та намагається застосовувати вогняну поразку із застосуванням різної номенклатури озброєння», – додав Саранцев.
Проте, наголосив він, спроби штурмувати залишаються марними. ЗСУ успішно відбивають атаки і не дають ворогові просунутися на цих напрямках.
Читайте також: ЗС РФ обстріляли своїх із РСЗВ у Вовчанську — ОТГВ «Харків»
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: Виталий Саранцев, вовчанськ, наступ, ОТГВ "Харьков";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківському напрямку активність супротивника зменшилася – Саранцев»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 12:14;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На деяких ділянках фронту активність ЗС РФ останнім часом значно зменшилася – окупанти рідше намагаються штурмувати наші позиції і поки що лише збільшують сили для відновлення втрачених позицій. Про це в ефірі нацмарафону повідомив речник ОТГВ «Харків» Віталій Саранцев. ".