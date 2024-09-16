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На Харківському напрямку активність супротивника зменшилася – Саранцев

Україна 12:14   16.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківському напрямку активність супротивника зменшилася – Саранцев

На деяких ділянках фронту активність ЗС РФ останнім часом значно зменшилася – окупанти рідше намагаються штурмувати наші позиції і поки що лише збільшують сили для відновлення втрачених позицій. Про це в етері нацмарафону повідомив речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев. 

«Якщо брати інші напрями, це, зокрема, Стариця, Липці, Глибоке, Лук’янці, то там противник поки що не робить будь-яких активних дій», – уточнив Саранцев.

Водночас за його словами, ворог посилив повітряну розвідку у районі Вовчанська на 40%. Там, хоч і безрезультатно, армія РФ намагається наступати регулярно – кілька разів на день.

«На сьогодні найбільшим таким відрізком фронту є Вовчанський напрямок. Безпосередньо це – місто Вовчанськ та прилеглі до нього населені пункти. Там противник продовжує атакувати місто, продовжує вуличні бої, продовжує намагатися вклинитися в глибину наших оборонних порядків та намагається застосовувати вогняну поразку із застосуванням різної номенклатури озброєння», – додав Саранцев.

Проте, наголосив він, спроби штурмувати залишаються марними. ЗСУ успішно відбивають атаки і не дають ворогові просунутися на цих напрямках.

Читайте також: ЗС РФ обстріляли своїх із РСЗВ у Вовчанську — ОТГВ «Харків»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 12:14;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На деяких ділянках фронту активність ЗС РФ останнім часом значно зменшилася – окупанти рідше намагаються штурмувати наші позиції і поки що лише збільшують сили для відновлення втрачених позицій. Про це в ефірі нацмарафону повідомив речник ОТГВ «Харків» Віталій Саранцев. ".