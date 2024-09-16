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Попытки наступать оказались безуспешными: ISW о штурмах РФ на Харьковщине

Украина 08:24   16.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Попытки наступать оказались безуспешными: ISW о штурмах РФ на Харьковщине

Армия РФ вновь пыталась штурмовать позиции ВСУ в Харьковской области. Однако ни на одном из направлений региона оккупантам так и не удалось достичь каких-либо успехов, – сообщили в Институте изучения войны (ISW).

В частности, враг пытался наступать на Купянском направлении.

«Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска возле Синьковки, к востоку от Купянска возле Петропавловки, к северо-западу от Сватово возле Колесниковки, Глушковки, Кругляковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой», – проинформировали в ISW.

Кроме того, аналитики Института изучения войны сообщили о боях в районе Глубого и Волчанка. Однако на этом направлении ВС РФ также не смогли изменить линию фронта.

Читайте также: На Купянском направлении произошло 20 атак за сутки — Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 08:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ вновь пыталась штурмовать позиции ВСУ в Харьковской области. Однако ни на одном из направлений региона оккупантам так и не удалось достичь каких-либо успехов, – сообщили в Институте изучения войны (ISW).".