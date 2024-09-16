Попытки наступать оказались безуспешными: ISW о штурмах РФ на Харьковщине

Армия РФ вновь пыталась штурмовать позиции ВСУ в Харьковской области. Однако ни на одном из направлений региона оккупантам так и не удалось достичь каких-либо успехов, – сообщили в Институте изучения войны (ISW).

В частности, враг пытался наступать на Купянском направлении.

«Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска возле Синьковки, к востоку от Купянска возле Петропавловки, к северо-западу от Сватово возле Колесниковки, Глушковки, Кругляковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой», – проинформировали в ISW.

Кроме того, аналитики Института изучения войны сообщили о боях в районе Глубого и Волчанка. Однако на этом направлении ВС РФ также не смогли изменить линию фронта.