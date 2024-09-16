Спроби наступати виявилися безуспішними: ISW про штурми РФ на Харківщині

Армія РФ знову намагалася штурмувати позиції ЗСУ у Харківській області. Однак на жодному з напрямків регіону окупантам так і не вдалося досягти будь-яких успіхів, – повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема ворог намагався наступати на Куп’янському напрямі.

«Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп’янська біля Синьківки, на схід від Куп’янська біля Петропавлівки, на північний захід від Сватового біля Колесниківки, Глушківки, Кругляківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової», – поінформували у ISW.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни повідомили про бої в районі Глибокого та Вовчака. Однак у цьому напрямі ЗС РФ також змогли змінити лінію фронту.