Пожаров в экосистемах Харьковщины за сутки стало меньше, чем накануне
В ГСЧС сообщили: за сутки в Харьковской области зафиксировали 76 пожаров в экосистемах. Ранее в сводках спасателей количество пожаров переваливало за сотню.
«Всего зафиксировано 76 случаев пожаров в природных экосистемах на общей площади более 275 га», — проинформировала утром 18 сентября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Во время ликвидации одного из пожаров — в лесополосе в Киевском районе Харькова — спасатели попали под удар российского КАБа. Пострадали огнеборцы 18-й Государственной пожарно-спасательной части.
«Четыре из них получили ранения. Трое работников находятся в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС.
В целом в области за сутки произошло 115 пожаров. Восемь из них — из-за обстрелов: в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Харьковском районах области и г. Харьков.
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«Горели объекты гражданской инфраструктуры, учебное заведение, частные домовладения, природные экосистемы», — отметили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, новости Харькова, обстрелы, пожары, пожары в экосистемах, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 09:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили: за сутки в Харьковской области зафиксировали 76 пожаров в экосистемах. Ранее в сводках спасателей количество пожаров переваливало за сотню".