Пожеж в екосистемах Харківщини за добу менше, ніж напередодні
У ДСНС повідомили: за добу на Харківщині зафіксували 76 пожеж в екосистемах. Раніше у зведеннях рятувальників кількість пожеж перевалювала за сотню.
“Загалом зафіксовано 76 випадків пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 275 га”, – поінформувала вранці 18 вересня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Під час ліквідації однієї з пожеж – у лісосмузі в Київському районі Харкова – рятувальники потрапили під удар російського КАБу. Постраждали вогнеборці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
“Чотири з них отримали поранення. Троє працівників перебувають у важкому стані. Наразі постраждалим надається вся необхідна допомога”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС.
Загалом в області за добу сталося 115 пожеж. Вісім із них – через обстріли: в Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському районах області та м. Харків.
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“Горіли об’єкти цивільної інфраструктури, навчальний заклад, приватні домоволодіння, природні екосистеми”, – зазначили в ДСНС.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили: за добу на Харківщині зафіксували 76 пожеж в екосистемах. Раніше у зведеннях рятувальників кількість пожеж перевалювала за сотню".