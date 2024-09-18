Пожеж в екосистемах Харківщини за добу менше, ніж напередодні

У ДСНС повідомили: за добу на Харківщині зафіксували 76 пожеж в екосистемах. Раніше у зведеннях рятувальників кількість пожеж перевалювала за сотню.

“Загалом зафіксовано 76 випадків пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 275 га”, – поінформувала вранці 18 вересня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Під час ліквідації однієї з пожеж – у лісосмузі в Київському районі Харкова – рятувальники потрапили під удар російського КАБу. Постраждали вогнеборці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

“Чотири з них отримали поранення. Троє працівників перебувають у важкому стані. Наразі постраждалим надається вся необхідна допомога”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС.

Загалом в області за добу сталося 115 пожеж. Вісім із них – через обстріли: в Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському районах області та м. Харків.

“Горіли об’єкти цивільної інфраструктури, навчальний заклад, приватні домоволодіння, природні екосистеми”, – зазначили в ДСНС.