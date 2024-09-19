Фронт приближается к Осколу: глава Купянской РВА отметил, что люди выезжают

Жители сел на левом берегу реки Оскол в Харьковской области все активней принимают решение эвакуироваться. Тенденцию подтвердил начальник Купянской районной государственной администрации Андрей Канашевич.

Информацию об эвакуации он озвучил, отвечая на вопрос ведущих нацмарафона о приближении линии фронта к Осколу.

«Мы учитываем сейчас примерно 5000 населения — это левый берег реки Оскол. За последние дни увеличение существенное тех, кто хочет эвакуироваться, оно есть. И вот за вчера 82 человека эвакуированы – это только с помощью Харьковской областной военной администрации, координационного гуманитарного центра, волонтерами. То есть 82 человека вывезли. Есть, безусловно, выезжающие самостоятельно. И вот такую ​​картину мы наблюдаем примерно две-три недели. Видим, что люди поехали. И прежде всего на них влияет то, что прилетает рядом, что-то разбивает где-то рядом, гибнут, получают ранения люди. То есть они также чувствуют то, что обстрелы увеличиваются, опасность увеличивается. Поэтому принимают решение о выезде», — рассказал Канашевич.

Он напомнил, что детей на левом берегу Оскола нет — их эвакуировали с семьями еще год назад. В основном в опасном районе остаются пожилые люди.

«Сегодня, например, после обстрела Купянска, мы же видим, кто остается. Остаются люди пожилого возраста. У нас сегодня пострадавшие – это в основном люди 70 — 80 лет. Такая же ситуация и на Левом берегу Оскола. То есть остались люди, которые либо уже не хотят никуда уезжать, либо не к кому. Поэтому мы с каждым индивидуально работаем и стараемся как можно больше людей, привлечь к тому, чтобы они уезжали. И если там месяц назад у нас где-то 6-6,5 тысячи проживало на том берегу, сейчас говорим, что 5000», — прокомментировал начальник РВА.