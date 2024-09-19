Фронт наближається до Осколу: голова Куп’янської РВА розповів про евакуацію

Мешканці сіл на лівому березі річки Оскіл на Харківщині все активніше ухвалюють рішення евакуюватися. Тенденцію підтвердив начальник Куп’янської районної державної адміністрації Андрій Канашевич.

Інформацію про евакуацію він озвучив, відповідаючи на запитання ведучих нацмарафону щодо наближення лінії фронту до Осколу.

“Ми обліковуємо наразі десь приблизно 5000 населення – це лівий берег річки Оскіл. За останні дні збільшення суттєве тих, хто бажає евакуюватися, воно є. І от за вчора 82 людини евакуйовано – це лише за допомогою Харківської обласної військової адміністрації, координаційного гуманітарного центру, волонтерами. Тобто 82 людини вивезли. Є, безумовно, ті, хто виїжджає самостійно. І от таку картину ми спостерігаємо десь приблизно два-три тижні. Бачимо, що люди поїхали. І перш за все на них впливає те, що прилітає поруч, щось розбиває десь поруч, гинуть люди, поранені. Тобто вони так само відчувають те, що обстріли збільшуються, небезпека збільшується. Тому приймають рішення щодо виїзду”, – розповів Канашевич.

Він нагадав, що дітей на лівому березі Осколу немає – їх евакуювали із сім’ями ще рік тому. Здебільшого в небезпечному районі залишаються люди похилого віку.

“Сьогодні, наприклад, після обстрілу Куп’янська, ми ж бачимо, хто залишається. Залишаються люди похилого віку. У нас сьогодні постраждалі – це здебільшого люди 70-80 років. І така сама ситуація й на Лівому березі Осколу. Тобто залишилися люди, які або вже не хочуть нікуди виїжджати, або нема до кого. І тому ми з кожним індивідуально працюємо та намагаємося якомога більше людей заохотити до того, щоб вони виїжджали. І якщо місяць тому у нас десь 6-6,5 тисячі проживало на тому березі, зараз говоримо, що 5000″, – прокоментував начальник РВА.