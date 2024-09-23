«Обострение возрастает»: жителей Купянского района призвали эвакуироваться

Из-за ухудшения ситуации с обстрелами в Купянском районе, жителям рекомендуют как можно скорее эвакуироваться. В первую очередь речь идет о тех, кто проживает около речки Оскол, рассказал начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона.

23 сентября, около 9:00, Купянск обстреляли из артиллерии, погибла женщина, а уже через час на громаду сбросили авиабомбу, есть раненая.

«Эти обстрелы более и более хаотичными становятся. Оно просто летит по гражданской инфраструктуре, по частным домам. Мы видим, что у нас есть существенное увеличение количества раненых и погибших людей в течение последнего времени. Поэтому, безусловно, учитывая такую ​​сложную ситуацию, население, особенно население левого берега реки Оскол, где по нашим данным, проживает еще до 5 тысяч человек, призываем принимать это ответственное решение – выезжать с этой территории, потому что видим, что определенное обострение есть, увеличивается, и улучшения ситуации мы не замечаем», – объяснил Канашевич.

Кроме того, добавил Канашевич, ожидают, что в громаде будет достаточно сложный зимний период. Отопления, как и в предыдущие годы полномасштабной войны, не будет, готовятся и к проблемам с водой. Поэтому подготавливают «Пункти незламності», где люди смогут согреться или зарядить гаджеты.

«Частный сектор он, в основном, не пользуется этими услугами, кроме случаев, когда нужно подзарядить какое-то электроустройство. А в основном люди, которым нужна будет такая помощь – это люди, живущие в многоэтажках. Потому что централизованного отопления уже третий год нет, и его не будет. Потому что жилищный фонд почти пуст. То есть, технически и физически невозможно его запустить, иногда даже с водой могут быть здесь проблемы, чтобы она не перемерзала зимой. Поэтому будем производить такие концентраторы, точки, где будет и вода, и тепло, и еда», – добавил Канашевич.

В райадминистрации ожидают, что этой зимой такая помощь будет необходима примерно 8 тысячам людей.