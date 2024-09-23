“Загострення зростає”: мешканців Куп’янського району закликали евакуюватися

Через погіршення ситуації з обстрілами в Куп’янському районі мешканцям рекомендують якнайшвидше евакуюватися. Насамперед йдеться про тих, хто мешкає біля річки Оскіл, розповів начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону.

23 вересня, близько 9:00, Куп’янськ обстріляли з артилерії, загинула жінка, а вже за годину на громаду скинули авіабомбу, поранена.

“Ці обстріли більш і більш хаотичними стають. Воно просто летить по цивільній інфраструктурі, по приватних будинках. Ми бачимо, що у нас є суттєве збільшення поранених та загиблих людей протягом останнього часу. Тому, безумовно, враховуючи таку складну ситуацію, населення, особливо населення лівого берега річки Оскіл, де за нашими даними, проживає ще до 5 тисяч осіб, закликаємо приймати це відповідальне рішення – виїжджати з цієї території, бо бачимо, що певне загострення є, збільшується, й покращення ситуації ми не помічаємо”, – пояснив Канашевич.

Крім того, додав Канашевич, очікують, що у громаді буде досить складний зимовий період. Опалення, як і в попередні роки повномасштабної війни, не буде, готуються і до проблем із водою. Тому готують “Пункти Незламності”, де люди зможуть зігрітися чи зарядити гаджети.

“Приватний сектор він, в основному, не користується цими послугами, окрім випадків, коли потрібно підзарядити якийсь електроустрій. А в основному люди, яким потрібна буде така допомога – це люди, які живуть у багатоповерхівках. Тому що централізованого опалення вже третій рік немає і його не буде. Тому що житловий фонд майже порожній. Тобто технічно й фізично неможливо його запустити, іноді навіть з водою можуть бути проблеми, щоб вона не перемерзала взимку. Тому вироблятимемо такі концентратори, точки, де буде і вода, і тепло, і їжа”, – додав Канашевич.

У райадміністрації очікують, що цієї зими така допомога буде потрібна приблизно 8 тисячам людей.