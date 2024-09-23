«Украинцы воюют с Богом» – пропагандиста из Харькова посадили на 8 лет (фото)
59-летний харьковчанин, распространявший в Facebook материалы, где оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, получил приговор.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, в своих публикациях мужчина оправдывал преступления РФ, распространял пропагандистские материалы и дискредитировал украинских военных.
«В одном из видео, которое распространил мужчина, утверждалось, что украинцы воюют с Богом, поэтому им наказание в виде российских ракет. Также несколько публикаций дискредитировали украинских военнослужащих, а сам злоумышленник обвинял их в обстрелах жилых кварталов Харькова. Кроме того, злоумышленник «раскрыл» врагу места нахождения военнослужащих и техники ВСУ на территории города», — добавили правоохранители.
Мужчину признали виновным по ч.2 ст.114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований), ч. 2 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины). Ему назначили наказание в виде 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 14:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "59-летний харьковчанин, распространявший в Facebook материалы, где оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, получил приговор.".