«Українці воюють з Богом» – пропагандиста з Харкова посадили на 8 років (фото)
59-річний харків’янин, який розповсюджував у фейсбуці матеріали, де виправдовував збройну агресію РФ проти України, отримав вирок.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, у своїх публікаціях чоловік виправдовував злочини РФ, поширював пропагандистські матеріали та дискредитував українських військових.
«У одному із відео, яке поширив чоловік, стверджувалось, що українці воюють з Богом, через це їм покарання у вигляді російських ракет. Також декілька публікацій дискредитували українських військовослужбовців, а сам зловмисник звинувачував їх у обстрілах житлових кварталів Харкова. Окрім цього, зловмисник «розкрив» ворогу місця перебування військовослужбовців та техніки ЗСУ на території міста», – додали правоохоронці.
Чоловіка визнали виннним за ч.2 ст.114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань), ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Йому призначили покарання у вигляді 8 років тюрми з конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Бог, воюют, приговор, пропагандист, СБУ, тюрьма, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 14:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "59-річний харків’янин, який розповсюджував у фейсбуці матеріали, де виправдовував збройну агресію РФ проти України, отримав вирок.".