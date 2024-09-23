«Українці воюють з Богом» – пропагандиста з Харкова посадили на 8 років (фото)

59-річний харків’янин, який розповсюджував у фейсбуці матеріали, де виправдовував збройну агресію РФ проти України, отримав вирок.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, у своїх публікаціях чоловік виправдовував злочини РФ, поширював пропагандистські матеріали та дискредитував українських військових.

«У одному із відео, яке поширив чоловік, стверджувалось, що українці воюють з Богом, через це їм покарання у вигляді російських ракет. Також декілька публікацій дискредитували українських військовослужбовців, а сам зловмисник звинувачував їх у обстрілах житлових кварталів Харкова. Окрім цього, зловмисник «розкрив» ворогу місця перебування військовослужбовців та техніки ЗСУ на території міста», – додали правоохоронці.

Чоловіка визнали виннним за ч.2 ст.114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань), ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Йому призначили покарання у вигляді 8 років тюрми з конфіскацією майна.