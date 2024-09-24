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«У них проблем с резервами нет» – ВСУ о наступлениях РФ на севере Харьковщины

Общество 12:48   24.09.2024
Виктория Яковенко
«У них проблем с резервами нет» – ВСУ о наступлениях РФ на севере Харьковщины скриншот

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. ВС РФ постоянно наступают, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.

«Наступления идут как пехотными, так и механизированными группами. То есть враг использует формат, когда привлекает мобилизованную пехоту, а затем профессиональную группу. Все эти форматы попыток штурмов, которые мы видели еще из Бахмута, они перетекают сюда. С нашей стороны ситуация стабильная», – отметил Бородин.

По его словам, оккупанты берегут технику больше, чем людей. Однако если раньше штурмы были только пехотными, то враг сейчас использует все средства и силы.

«Сейчас у них ощутимо, что проблем с резервами нет. Не так давно у нас были контрнаступательные действия успешные, ситуация изменчива», — добавил Бородин.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 12:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. ВС РФ постоянно наступают, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.".