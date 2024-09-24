«У них проблем з резервами немає» – ЗСУ про наступи РФ на півночі Харківщини
Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. ЗС РФ постійно наступають, повідомив в етері «Суспільне. Студія» речник 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін.
«Наступи йдуть як піхотні, так і механізовані групи. Тобто ворог використовує формат, коли залучає мобілізовану піхоту, а потім професійну групу. Всі ці формати спроб штурмів, які ми бачили ще з Бахмута, воно перетікає сюди. З нашого боку ситуація стабільна», – зазначив Бородін.
За його словами, окупанти бережуть техніку більше, ніж людей. Однак, якщо раніше штурми були лише піхотними, то наразі ворог використовує всі засоби та сили.
«Зараз у них відчутно, що проблем з резервами немає. Не так давно у нас були контрнаступальні дії успішні, ситуація мінлива», – додав Бородін.
Читайте також: «Мінометні привіти» для РФ: ЗСУ показали унікальні кадри із фронту (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВС РФ, ЗСУ, наступ, техника, харківщина, штурмы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««У них проблем з резервами немає» – ЗСУ про наступи РФ на півночі Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 12:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. ЗС РФ постійно наступають, повідомив в етері «Суспільне. Студія» речник 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін.".