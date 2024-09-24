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«У них проблем з резервами немає» – ЗСУ про наступи РФ на півночі Харківщини

Суспільство 12:48   24.09.2024
Вікторія Яковенко
«У них проблем з резервами немає» – ЗСУ про наступи РФ на півночі Харківщини скриншот

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. ЗС РФ постійно наступають, повідомив в етері «Суспільне. Студія» речник 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін.

«Наступи йдуть як піхотні, так і механізовані групи. Тобто ворог використовує формат, коли залучає мобілізовану піхоту, а потім професійну групу. Всі ці формати спроб штурмів, які ми бачили ще з Бахмута, воно перетікає сюди. З нашого боку ситуація стабільна», – зазначив Бородін.

За його словами, окупанти бережуть техніку більше, ніж людей. Однак, якщо раніше штурми були лише піхотними, то наразі ворог використовує всі засоби та сили.

«Зараз у них відчутно, що проблем з резервами немає. Не так давно у нас були контрнаступальні дії успішні, ситуація мінлива», – додав Бородін.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 12:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. ЗС РФ постійно наступають, повідомив в етері «Суспільне. Студія» речник 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін.".