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68 зданий получили повреждения в Харькове в результате обстрела 24 сентября

Общество 13:32   25.09.2024
Оксана Якушко
68 зданий получили повреждения в Харькове в результате обстрела 24 сентября Фото: Харьковский горсовет

В результате ударов россиян выбито более 1,8 тыс. окон в квартирах, сообщили в Харьковском горсовете.

«В результате вражеских атак, которые произошли 24 сентября, в разных районах Харькова повреждения получили 68 зданий. Там было выбито более 1,8 тыс. окон в квартирах и около 1,2 тыс. — в местах общего пользования», — говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 специалисты закрыли более 1,8 тыс. контуров (преимущественно в квартирах).

Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. В больнице умерла 70-летняя жительница дома. Разбор завалов все еще продолжается — под ними ищут тело еще одной женщины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 13:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов россиян выбито более 1,8 тыс. окон в квартирах, сообщили в Харьковском горсовете.".