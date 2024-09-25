68 будівель зазнали пошкоджень у Харкові внаслідок обстрілу 24 вересня
Внаслідок ударів росіян вибито понад 1,8 тис. вікон у квартирах, повідомили у Харківській міськраді.
«Внаслідок ворожих атак, які сталися 24 вересня, в різних районах Харкова пошкоджень зазнали 68 будівель. Там було вибито понад 1,8 тис. вікон у квартирах і майже 1,2 тис. – у місцях загального користування”, – йдеться у повідомленні.
Станом на 12:00 фахівці загалом закрили більше 1,8 тис. контурів (переважно у квартирах).
Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. «Прильоти» були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, «склалися» п’ять поверхів одного з під’їздів. У лікарні померла 70-річна мешканка будинку. Розбір завалів все ще триває – під ними шукають тіло ще однієї жінки.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 13:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів росіян вибито понад 1,8 тис. вікон у квартирах, повідомили у Харківській міськраді.".