68 будівель зазнали пошкоджень у Харкові внаслідок обстрілу 24 вересня

Внаслідок ударів росіян вибито понад 1,8 тис. вікон у квартирах, повідомили у Харківській міськраді.

«Внаслідок ворожих атак, які сталися 24 вересня, в різних районах Харкова пошкоджень зазнали 68 будівель. Там було вибито понад 1,8 тис. вікон у квартирах і майже 1,2 тис. – у місцях загального користування”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 12:00 фахівці загалом закрили більше 1,8 тис. контурів (переважно у квартирах).

Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. «Прильоти» були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, «склалися» п’ять поверхів одного з під’їздів. У лікарні померла 70-річна мешканка будинку. Розбір завалів все ще триває – під ними шукають тіло ще однієї жінки.