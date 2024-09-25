В Харькове перекрыли дорогу: в мэрии сообщили причину
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта в переулке Болгарском, на участке от улицы Полтавский Шлях до Григоровского шоссе, запрещено до 15:00 25 сентября.
«Это связано с необходимостью проведения СКП «Харьковзеленстрой» работ по удалению деревьев», — объяснили в Харьковском горсовете.
Объехать закрытый участок можно по улицам Полтавский Шлях, Петра Болбочана, Дудинской, Григоровскому шоссе и другим.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в переулке Болгарском, на участке от улицы Полтавский Шлях до Григоровского шоссе, запрещено до 15:00 25 сентября.".