В Харькове перекрыли дорогу: в мэрии сообщили причину

Движение транспорта в переулке Болгарском, на участке от улицы Полтавский Шлях до Григоровского шоссе, запрещено до 15:00 25 сентября.

«Это связано с необходимостью проведения СКП «Харьковзеленстрой» работ по удалению деревьев», — объяснили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по улицам Полтавский Шлях, Петра Болбочана, Дудинской, Григоровскому шоссе и другим.