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В Харькове перекрыли дорогу: в мэрии сообщили причину

Общество 12:16   25.09.2024
Виктория Яковенко
В Харькове перекрыли дорогу: в мэрии сообщили причину Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта в переулке Болгарском, на участке от улицы Полтавский Шлях до Григоровского шоссе, запрещено до 15:00 25 сентября.

«Это связано с необходимостью проведения СКП «Харьковзеленстрой» работ по удалению деревьев», — объяснили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по улицам Полтавский Шлях, Петра Болбочана, Дудинской, Григоровскому шоссе и другим.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в переулке Болгарском, на участке от улицы Полтавский Шлях до Григоровского шоссе, запрещено до 15:00 25 сентября.".