В Харкові перекрили дорогу: в мерії повідомили причину
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту у провулку Болгарському, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до Григорівського шосе, заборонений до 15:00 25 вересня.
«Це пов’язано з необхідністю проведення СКП «Харківзеленбуд» робіт з видалення дерев», – пояснили у Харківській міськраді.
Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Полтавський Шлях, Петра Болбочана, Дудинської, Григорівським шосе та іншими.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорогу, міськрада, перекрыли, рух, транспорт, улицы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту у провулку Болгарському, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до Григорівського шосе, заборонений до 15:00 25 вересня.".