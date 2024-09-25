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В Харкові перекрили дорогу: в мерії повідомили причину

Суспільство 12:16   25.09.2024
Вікторія Яковенко
В Харкові перекрили дорогу: в мерії повідомили причину Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту у провулку Болгарському, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до Григорівського шосе, заборонений до 15:00 25 вересня.

«Це пов’язано з необхідністю проведення СКП «Харківзеленбуд» робіт з видалення дерев», – пояснили у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Полтавський Шлях, Петра Болбочана, Дудинської, Григорівським шосе та іншими.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 12:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту у провулку Болгарському, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до Григорівського шосе, заборонений до 15:00 25 вересня.".