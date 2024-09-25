В Харкові перекрили дорогу: в мерії повідомили причину

Рух транспорту у провулку Болгарському, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до Григорівського шосе, заборонений до 15:00 25 вересня.

«Це пов’язано з необхідністю проведення СКП «Харківзеленбуд» робіт з видалення дерев», – пояснили у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Полтавський Шлях, Петра Болбочана, Дудинської, Григорівським шосе та іншими.