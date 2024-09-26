«Идей множество»: как в Безлюдовке помогают выжить в сложное время

Как поселок Безлюдовка в Харьковской области встретил полномасштабное вторжение, как сейчас там живут люди и какие планы строят, рассказала основательница и руководительница ОО «Фонд поддержки местного развития» Светлана Литовченко.

Женщина вынуждена была переехать из Харькова в Безлюдовку с четырехмесячным ребенком на руках, сообщили в Европейском пространстве.

«Мы начали сразу думать, чем будем полезны здесь, когда у людей нет ни продуктов питания, ни средств гигиены, ни работы», – рассказала Светлана.

Первый проект покрывал нужды молодых мам. Далее организация взялась за благотворительную помощь населению и ремонт во временном убежище для переселенцев.

«Люди могли месяц не выходить из своего двора. Поэтому мы начали организовывать для них полезный досуг. Провели более 100 мероприятий по изучению английского языка онлайн, а когда ситуация с разрешением позволяла, то и офлайн», — добавила Светлана.

Она вспоминает: первые проекты были «стихийными», ведь нуждались в быстрых действиях в условиях чрезвычайного положения. Однако было и желание стать профессиональными. Здесь организации помогла программа институциональной поддержки в рамках проекта «Феникс», реализуемого Фондом Восточная Европа. Благодаря программе, организация создала стратегию развития и внутреннюю политику, обменялась опытом с коллегами из других областей и углубила знания в управлении проектами.

«До этих тренингов я общался со всеми одинаково – и с бизнесом, и с властью. А теперь уже учитываю, что у каждого свой способ восприятия и психотип», — рассказал активист ОО Евгений Кокин.

Сейчас у организации уже есть стратегия, которую разделяют на два этапа – до завершения войны и после. Сейчас команду волнует создание центра с укрытием для проведения мероприятий для детей с привлечением психологов. Еще одно новое направление, за которое взялись недавно – информирование об обращении со взрывоопасными предметами.

«Идей множество. Есть с кем это делать и есть для кого. Чтобы успеть все запланированное, хорошо бы, если бы в сутки было не 24, а хотя бы 50 часов», — отметила Светлана.

После войны руководитель организации мечтает провести фестиваль народной культуры.

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