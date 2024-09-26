Курс на Староконстантинов — ВС РФ атакуют «Кинжалами» (обновлено)

Воздушные силы ВСУ третий раз за утро сообщили об угрозе атаки территории Украины российскими ракетами «Кинжал». По информации защитников неба, целью одной из атак был Староконстантинов в Хмельницкой области.

Третий раз за утро воздушная тревога звучит по всей Украине — из-за взлета российских самолетов МиГ-31К. Предыдущие две тревоги завершились атаками аэробаллистическими ракетами «Кинжал».

О взлете носителей этих ракет — самолетов МиГ-31К Воздушные силы ВСУ предупредили в 10 утра 26 сентября.

Последовали пуски в сторону Хмельницкой области.

После паузы ВС ВСУ проинформировали: повторный пуск.

И в 10:56 сообщили цель российских ракет — Староконстантинов в Хмельницкой области.

При этом о взрывах, которые слышали во время этой ракетной атаки, сообщали жители и telegram-каналы различных регионов Украины (Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой областей). Вероятно, эти звуки — преодоление ракетой звукового барьера, пишет NV со ссылкой на мониторинговые каналы.

В 11:36 ВС ВСУ третий раз за утро объявили всеобщую тревогу из-за МиГ-31К.

Отметим, в Староконстантинове находится одна из наиболее оборудованных авиабаз Украины. Здесь есть специально укрепленные укрытия для стоянки и соответствующая взлетно-посадочная полоса, пишет о ней ВВС Украина. Визия Воздушных сил Украины до 2035 года, которую представляли в 2020-м, предполагала, что аэродром в Староконстантинове должны переоборудовать, чтобы он стал образцовым — в том числе и для приема иностранной авиатехники. При этом в комментариях изданию эксперты подвергали сомнению саму идею российских ударов. Украинские самолеты с началом тревоги сразу покидают авиабазу.

«Для России основная цель – это именно самолеты. Но попасть в них они не могут. Россияне бьют по пустому аэродрому, и если приземлиться на него невозможно, то самолеты садятся на другом», — объяснил военный аналитик Михаил Жирохов.