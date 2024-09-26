Курс на Старокостянтинів – ЗС РФ атакують “Кинджалами” (оновлено)
Повітряні сили ЗСУ втретє за ранок повідомили про загрозу атаки території України російськими ракетами “Кинджал”. За інформацією захисників неба, метою однієї з атак був Старокостянтинів у Хмельницькій області.
Втретє за ранок повітряна тривога лунає по всій Україні – через зліт російських літаків МіГ-31К. Попередні дві тривоги завершилися атаками аеробалістичними ракетами “Кинджал”.
Про зліт носіїв цих ракет – літаків МіГ-31К Повітряні сили ЗСУ попередили о 10-й ранку 26 вересня.
Пішли пуски в бік Хмельницької області.
Після паузи ПС ЗСУ поінформували: повторний пуск.
І о 10:56 повідомили ціль російських ракет – Старокостянтинів у Хмельницькій області.
При цьому про вибухи, які чули під час цієї ракетної атаки, повідомляли мешканці та телеграм-канали різних регіонів України (Чернігівської, Київської, Житомирської, Вінницької областей). Ймовірно, ці звуки – подолання ракетою звукового бар’єра, пише NV із посиланням на моніторингові канали.
Об 11:36 ЗС ЗСУ втретє за ранок оголосили загальну тривогу через МіГ-31К.
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Зазначимо, що в Старокостянтинові знаходиться одна з найбільш обладнаних авіабаз України. Тут є спеціально укріплені укриття для стоянки та відповідна злітно-посадкова смуга, пише про неї “Бі-Бі-Сі Україна”. Візія Повітряних сил України до 2035 року, яку представляли у 2020-му, передбачала, що аеродром у Старокостянтинові мають переобладнати, щоб він став зразковим – у тому числі й для приймання іноземної авіатехніки. При цьому в коментарях виданню експерти ставили під сумнів саму ідею російських ударів. Українські літаки з початком тривоги одразу залишають авіабазу.
“Для Росії основна ціль — це саме літаки. Але влучити в них вони не можуть. Росіяни б’ють по порожньому аеродрому, і якщо приземлитися на нього неможливо, то літаки сідають на іншому”, — пояснив військовий аналітик Михайло Жирохов.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: ВС ВСУ, Кинжал, ракетная атака;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 11:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ втретє за ранок повідомили про загрозу атаки території України російськими ракетами “Кинджал”. За інформацією захисників неба, метою однієї з атак був Старокостянтинів у Хмельницькій області".