Live
  • Чт 26.09.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.26
  • EUR 46.2

Курс на Старокостянтинів – ЗС РФ атакують “Кинджалами” (оновлено)

Події 11:40   26.09.2024
Оксана Горун
Курс на Старокостянтинів – ЗС РФ атакують “Кинджалами” (оновлено) Фото: wikipedia.org

Повітряні сили ЗСУ втретє за ранок повідомили про загрозу атаки території України російськими ракетами “Кинджал”. За інформацією захисників неба, метою однієї з атак був Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Втретє за ранок повітряна тривога лунає по всій Україні – через зліт російських літаків МіГ-31К. Попередні дві тривоги завершилися атаками аеробалістичними ракетами “Кинджал”.

Про зліт носіїв цих ракет – літаків МіГ-31К Повітряні сили ЗСУ попередили о 10-й ранку 26 вересня.

Пішли пуски в бік Хмельницької області.

Після паузи ПС ЗСУ поінформували: повторний пуск.

І о 10:56 повідомили ціль російських ракет – Старокостянтинів у Хмельницькій області.

При цьому про вибухи, які чули під час цієї ракетної атаки, повідомляли мешканці та телеграм-канали різних регіонів України (Чернігівської, Київської, Житомирської, Вінницької областей). Ймовірно, ці звуки – подолання ракетою звукового бар’єра, пише NV із ​​посиланням на моніторингові канали.

Об 11:36 ЗС ЗСУ втретє за ранок оголосили загальну тривогу через МіГ-31К.

Читайте також: Вугледар важливіший, ніж говорять по телевізору – Коваленко пояснив, чому

Зазначимо, що в Старокостянтинові знаходиться одна з найбільш обладнаних авіабаз України. Тут є спеціально укріплені укриття для стоянки та відповідна злітно-посадкова смуга, пише про неї “Бі-Бі-Сі Україна”. Візія Повітряних сил України до 2035 року, яку представляли у 2020-му, передбачала, що аеродром у Старокостянтинові мають переобладнати, щоб він став зразковим – у тому числі й для приймання іноземної авіатехніки. При цьому в коментарях виданню експерти ставили під сумнів саму ідею російських ударів. Українські літаки з початком тривоги одразу залишають авіабазу.

“Для Росії основна ціль — це саме літаки. Але влучити в них вони не можуть. Росіяни б’ють по порожньому аеродрому, і якщо приземлитися на нього неможливо, то літаки сідають на іншому”, — пояснив військовий аналітик Михайло Жирохов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові вранці збили пішохода: подробиці ДТП (фото)
У Харкові вранці збили пішохода: подробиці ДТП (фото)
26.09.2024, 12:16
Із танків ворог обстріляв Золочівську громаду: є поранений та руйнування
Із танків ворог обстріляв Золочівську громаду: є поранений та руйнування
26.09.2024, 09:55
У Харкові до 9 жовтня перекриють вул. Дмитрівську: автобуси змінять маршрути
У Харкові до 9 жовтня перекриють вул. Дмитрівську: автобуси змінять маршрути
26.09.2024, 11:00
Робота в Харкові та області: кому готові платити 60 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: кому готові платити 60 тисяч гривень
26.09.2024, 11:50
Новий герб Златопільської громади можуть створити її мешканці: як взяти участь
Новий герб Златопільської громади можуть створити її мешканці: як взяти участь
26.09.2024, 11:32
Курс на Старокостянтинів – ЗС РФ атакують “Кинджалами” (оновлено)
Курс на Старокостянтинів – ЗС РФ атакують “Кинджалами” (оновлено)
26.09.2024, 11:40

Новини за темою:

22:53
Головні новини Харкова 25 вересня: три С-400 вдарили вночі, зранку КАБ
08:03
У Харкові чути вибухи, неодноразово звучить тривога
15:21
Вибухи пролунали в Харкові: ЗС РФ атакують КАБами
22:16
Головні новини Харкова 13 вересня: слідчі МКС на Харківщині, замінили прапор
22:48
Головні новини 12.09: удар по Боровій, “прильоти” по Харкову та передмістю

Ви читали новину: «Курс на Старокостянтинів – ЗС РФ атакують “Кинджалами” (оновлено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ втретє за ранок повідомили про загрозу атаки території України російськими ракетами “Кинджал”. За інформацією захисників неба, метою однієї з атак був Старокостянтинів у Хмельницькій області".