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Завтра перекроют улицу в Харькове – будут устранять последствия обстрела

Общество 21:32   26.09.2024
Оксана Якушко
Завтра перекроют улицу в Харькове – будут устранять последствия обстрела

С 8:30 до 17:00 27 сентября перекроют для транспорта улицу Олимпийскую на участке от пр. Петра Григоренко до дома №31 по ул. Олимпийской, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Коммунальники будут устранять последствия обстрела Дворца спорта. Объехать закрытый участок можно будет по ул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Харькова и др.

В этот период прекратят движение автобусов по ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до пр. Льва Ландау.

В это время автобус №112 будет курсировать так:

Основянское озеро – ул. Силикатная – ул. Павла Тычины – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – ул. Мира – пр. Индустриальный – пр. Александровский (рынок «ХТЗ»);

в обратном направлении: пр. Александровский (рынок «ХТЗ») – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Харькова – пр. Петра Григоренко – ул. Каденюка – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аэрокосмический – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Павла Тычины – ул. Силикатная – Основянское озеро.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 21:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8:30 до 17:00 27 сентября перекроют для транспорта улицу Олимпийскую на участке от пр. Петра Григоренко до дома №31 по ул. Олимпийской, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".