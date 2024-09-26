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Вулицю на день перекриють у Харкові – усуватимуть наслідки обстрілу

Суспільство 21:32   26.09.2024
Оксана Якушко
Вулицю на день перекриють у Харкові – усуватимуть наслідки обстрілу

З 8:30 до 17:00 27 вересня перекриють для транспорту вулицю Олімпійську на ділянці від пр. Петра Григоренка до будинку №31 на вул. Олімпійській, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.

Комунальники  усуватимуть наслідки обстрілу Палацу спорту. Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренка, пр. Героїв Харкова та ін.

Також у цей період припининять рух автобусів на вул. Олімпійській, на ділянці від пр. Петра Григоренка до пр. Льва Ландау.

В цей час автобус №112 курсуватиме так: Основ’янське озеро – вул. Силікатна – вул. Павла Тичини – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Миру – пр. Індустріальний – пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ»);

у зворотному напрямку: пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ») – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – пр. Героїв Харкова – пр. Петра Григоренка – вул. Каденюка – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроектна – вул. Деповська – вул. Павла Тичини – вул. Силікатна – Основ’янське озеро.

Читайте також: У Харкові до 9 жовтня перекриють вул. Дмитрівську: автобуси поміняють маршрути

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 21:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 8:30 до 17:00 27 вересня перекриють для транспорту вулицю Олімпійську на ділянці від пр. Петра Григоренка до будинку №31 на вул. Олімпійській, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.".