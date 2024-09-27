СБУ: бывший член «ОПЗЖ» в Харькове публиковал фото Сталина и не только
Правоохранители подозревают 57-летнего жителя Харькова, бывшего члена сейчас запрещенной партии «ОПЗЖ», в распространении советской символики и оправдания агрессии РФ.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, в соцсетях подозреваемый популяризировал запрещенную коммунистическую символику СССР, восхвалял режим советского союза и распространял нарративы современной пропаганды РФ о «нацистах».
«С 2018 года пропагандист регулярно публиковал на своей странице в Facebook изображения герба СССР, государственных наград СССР с коммунистической символикой, фотографии «вождя СССР» Иосифа Сталина. Кроме этого, с начала полномасштабного вторжения злоумышленник публиковал сообщения, где оправдывал удары РФ по жилым домам и гражданской инфраструктуре Харькова. Он утверждал, что украинские военные якобы создают там огневые позиции», – установили в СБУ.
Для этого он использовал группу в Viber, в которую были включены несколько десятков его знакомых. Там фигурант распространял кремлевские нарративы об «отрядах нацистов», которые якобы убивают тех украинцев, кто против войны с россиянами, добавили правоохранители.
У подозреваемого изъяли компьютер и мобильный телефон с доказательствами, отметили в СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 1 и ч. 2 ст. 436-1 (распространения коммунистической символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные повторно); ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно). Если его вину докажут, фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ОПЗЖ, СБУ, СССР, сталин, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители подозревают 57-летнего жителя Харькова, бывшего члена сейчас запрещенной партии «ОПЗЖ», в распространении советской символики и оправдания агрессии РФ.".