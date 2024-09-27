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СБУ: колишній член «ОПЗЖ» у Харкові публікував фото Сталіна й не тільки

Суспільство 14:00   27.09.2024
Вікторія Яковенко
СБУ: колишній член «ОПЗЖ» у Харкові публікував фото Сталіна й не тільки Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці підозрюють 57-річного жителя Харкова, колишнього члена нині забороненої партії «ОПЗЖ», у поширенні радянської символіки й виправдовування агресії РФ.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, у соцмережах підозрюваний популяризував заборонену комуністичну символіку СРСР, вихваляв режим радянського союзу та розповсюджував наративи сучасної пропаганди РФ про «нацистів».

«З 2018 року пропагандист регулярно публікував на власній сторінці у фейсбук зображення герба СРСР, державних нагород СРСР з комуністичною символікою, світлини «вождя СРСР» Йосипа Сталіна. Крім цього, від початку повномасштабного вторгнення зловмисник публікував дописи, де виправдовував удари РФ по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Харкова. Він стверджував, що українські військові нібито створюють там вогневі позиції», – встановили в СБУ.

Для цього він використовував групу у вайбер, до якої були включені кілька десятків його знайомих. Там фігурант поширював кремлівські наративи про «отряды нацистов», які нібито вбивають тих українців, хто проти війни з росіянами, додали правоохоронці.

У підозрюваного вилучили комп’ютер та мобільний телефон із доказами, зазначили в СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 1 та ч. 2 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинені повторно); ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, в яких міститься виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинені повторно). Якщо його провину доведуть, фігуранту загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 14:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці підозрюють 57-річного жителя Харкова, колишнього члена нині забороненої партії «ОПЗЖ», у поширенні радянської символіки й виправдовування агресії РФ.".