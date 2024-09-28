Водителя с чужим удостоверением поймали копы в Харькове

27 сентября, во время патрулирования улицы Полтавский шлях, копы обнаружили автомобиль Cherry, припарковавшийся с нарушением ПДД, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Проверив по базам данных, копы обнаружили, что это водительское удостоверение принадлежит другому лицу, а сам гражданин получал удостоверение иной серии.

Для установления всех обстоятельств, патрульные вызвали на место следователей.