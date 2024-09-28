Водителя с чужим удостоверением поймали копы в Харькове
27 сентября, во время патрулирования улицы Полтавский шлях, копы обнаружили автомобиль Cherry, припарковавшийся с нарушением ПДД, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.
Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Проверив по базам данных, копы обнаружили, что это водительское удостоверение принадлежит другому лицу, а сам гражданин получал удостоверение иной серии.
Для установления всех обстоятельств, патрульные вызвали на место следователей.
Читайте также: Водителя автомобиля Tesla, гонявшего по встречной полосе в Харькове, поймали
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: водій, водитель, коп, патрульная полиция Харьковской области, удостоверение, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Водителя с чужим удостоверением поймали копы в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 13:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 сентября, во время патрулирования улицы Полтавский шлях, копы обнаружили автомобиль Cherry, припарковавшийся с нарушением ПДД, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".