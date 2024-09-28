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Водителя с чужим удостоверением поймали копы в Харькове

Происшествия 13:34   28.09.2024
Оксана Якушко
Водителя с чужим удостоверением поймали копы в Харькове

27 сентября, во время патрулирования улицы Полтавский шлях, копы обнаружили автомобиль Cherry, припарковавшийся с нарушением ПДД, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Проверив по базам данных, копы обнаружили, что это водительское удостоверение принадлежит другому лицу, а сам гражданин получал удостоверение иной серии.

Для установления всех обстоятельств, патрульные вызвали на место следователей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 13:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 сентября, во время патрулирования улицы Полтавский шлях, копы обнаружили автомобиль Cherry, припарковавшийся с нарушением ПДД, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".