Водія із чужим посвідченням-підробкою впіймали копи у Харкові

27 вересня, під час патрулювання вулиці Полтавський шлях, копи виявили автомобіль Cherry, який припаркувався з порушенням правил дорожнього руху, повідомили у патрульній поліції Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Перевіривши по базах даних, копи виявили, що це посвідчення водія належить іншій особі, а сам громадянин отримував посвідчення іншої серії.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчих.