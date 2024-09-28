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Водія із чужим посвідченням-підробкою впіймали копи у Харкові

Події 13:34   28.09.2024
Оксана Якушко
Водія із чужим посвідченням-підробкою впіймали копи у Харкові

27 вересня, під час патрулювання вулиці Полтавський шлях, копи виявили автомобіль Cherry, який припаркувався з порушенням правил дорожнього руху, повідомили у патрульній поліції Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Перевіривши по базах даних, копи виявили, що це посвідчення водія належить іншій особі, а сам громадянин отримував посвідчення іншої серії.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчих.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 13:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 вересня, під час патрулювання вулиці Полтавський шлях, копи виявили автомобіль Cherry, який припаркувався з порушенням правил дорожнього руху, повідомили у патрульній поліції Харківської області.".