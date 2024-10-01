57-летняя женщина погибла из-за артобстрела Кругляковки на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
30 сентября около 22:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Кругляковка Купянского района.
В результате удара погибла 57-летняя женщина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В селе повреждены частные дома. Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Читайте также: Россияне продвинулись возле Кругляковки Харьковской области – DeepState
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Кругляковка, обстрел, погибла, прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «57-летняя женщина погибла из-за артобстрела Кругляковки на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 сентября около 22:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Кругляковка Купянского района.".