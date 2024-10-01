Live
  • Вт 01.10.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.22
  • EUR 46.15

57-летняя женщина погибла из-за артобстрела Кругляковки на Харьковщине

Происшествия 12:06   01.10.2024
Виктория Яковенко
57-летняя женщина погибла из-за артобстрела Кругляковки на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

30 сентября около 22:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Кругляковка Купянского района.

В результате удара погибла 57-летняя женщина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В селе повреждены частные дома. Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Читайте также: Россияне продвинулись возле Кругляковки Харьковской области – DeepState

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал
Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал
30.09.2024, 09:48
Главные новости Харькова 1 октября: движение остановили, Терехов вернулся
Главные новости Харькова 1 октября: движение остановили, Терехов вернулся
01.10.2024, 12:22
Терехов: С этого дня начнут освещать дворы и центральные улицы Харькова
Терехов: С этого дня начнут освещать дворы и центральные улицы Харькова
30.09.2024, 18:53
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
01.10.2024, 09:12
Без дождя, но с ветром. Какой будет погода 1 октября в Харькове и области
Без дождя, но с ветром. Какой будет погода 1 октября в Харькове и области
30.09.2024, 20:03
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
01.10.2024, 13:05

Новости по теме:

15:42
DeepState оценил риски выхода войск РФ к Осколу и важной дороге на Харьковщине
08:00
Военные РФ еще приблизились к реке Оскол на Харьковщине — DeepState
13:32
В ВСУ прокомментировали авиаудар по Купянщине: количество погибших возросло
18:03
Синегубов сообщил о четырех раненых в Волчанске, Липцах и на Купянщине (фото)
15:13
На Харьковщине завершили капремонт моста через железную дорогу (фото)

Вы читали новость: «57-летняя женщина погибла из-за артобстрела Кругляковки на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 сентября около 22:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Кругляковка Купянского района.".