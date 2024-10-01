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57-річна жінка загинула через артобстріл Кругляківки на Харківщині

Події 12:06   01.10.2024
Вікторія Яковенко
57-річна жінка загинула через артобстріл Кругляківки на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

30 вересня близько 22:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Кругляківка Куп’янського району.

Внаслідок удару загинула 57-річна жінка, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

У селі пошкоджені приватні домоволодіння. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 вересня близько 22:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Кругляківка Куп’янського району.".