57-річна жінка загинула через артобстріл Кругляківки на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура
30 вересня близько 22:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Кругляківка Куп’янського району.
Внаслідок удару загинула 57-річна жінка, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
У селі пошкоджені приватні домоволодіння. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Читайте також: Росіяни просунулися біля Кругляківки на Харківщині – DeepState
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Кругляковка, обстріл, погибла, прокуратура, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «57-річна жінка загинула через артобстріл Кругляківки на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 вересня близько 22:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Кругляківка Куп’янського району.".