57-річна жінка загинула через артобстріл Кругляківки на Харківщині

30 вересня близько 22:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Кругляківка Куп’янського району.

Внаслідок удару загинула 57-річна жінка, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

У селі пошкоджені приватні домоволодіння. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).