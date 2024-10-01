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ISW: РФ продвинулась на севере от Харькова, штурмы около Купянска – безуспешны

Украина 07:43   01.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ISW: РФ продвинулась на севере от Харькова, штурмы около Купянска – безуспешны

В Институте изучения войны (ISW) проинформировали о результатах штурмов РФ на Харьковском и Купянском направлении.

По данным ISW, оккупанты успешно атаковали на севере Харьковщины. На геолокационных кадрах видно, что россияне смогли продвинуться в Волчанске.

«Недавно русские войска немного продвинулись в северной части Агрегатного завода в центре Волчанска. Российские войска совершили наземные атаки к северо-востоку от города Харьков вблизи Бугроватки, Старицы и Волчанска 29 и 30 сентября», – уточнили аналитики.

В то же время, несмотря на заявления российских блоггеров об успехах РФ на Купянском направлении, в ISW не увидели этому подтверждений.

«Российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; восточнее Купянска в направлении Кучеровки; северо-западнее Сватового в районе Новоосинового, Глушковки, Кругляковки, Стельмаховки и на Лозовую», – добавили в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 07:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) проинформировали о результатах штурмов РФ на Харьковском и Купянском направлении.".