ISW: РФ продвинулась на севере от Харькова, штурмы около Купянска – безуспешны

В Институте изучения войны (ISW) проинформировали о результатах штурмов РФ на Харьковском и Купянском направлении.

По данным ISW, оккупанты успешно атаковали на севере Харьковщины. На геолокационных кадрах видно, что россияне смогли продвинуться в Волчанске.

«Недавно русские войска немного продвинулись в северной части Агрегатного завода в центре Волчанска. Российские войска совершили наземные атаки к северо-востоку от города Харьков вблизи Бугроватки, Старицы и Волчанска 29 и 30 сентября», – уточнили аналитики.

В то же время, несмотря на заявления российских блоггеров об успехах РФ на Купянском направлении, в ISW не увидели этому подтверждений.

«Российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; восточнее Купянска в направлении Кучеровки; северо-западнее Сватового в районе Новоосинового, Глушковки, Кругляковки, Стельмаховки и на Лозовую», – добавили в Институте изучения войны.