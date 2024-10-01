ISW: РФ просунулася на півночі від Харкова, штурми біля Куп’янська безуспішні
В Інституті вивчення війни (ISW) поінформували про результати штурмів РФ на Харківському та Куп’янському напрямку.
За даними ISW, окупанти успішно атакували на півночі Харківщини. На геолокаційних кадрах видно, що росіяни змогли просунутися у Вовчанську.
“Нещодавно російські війська трохи просунулися в північній частині Агрегатного заводу в центрі Вовчанська. Російські війська здійснили наземні атаки на північний схід від міста Харків поблизу Бугруватки, Стариці та Вовчанська 29 та 30 вересня”, – уточнили аналітики.
Водночас, попри заяви російських блогерів про успіхи РФ на Куп’янському напрямку, в ISW не побачили відповідних підтверджень.
“Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на схід від Куп’янська у напрямку Кучерівки; на північний захід від Сватового в районі Новоосинового, Глушківки, Кругляківки, Стельмахівки та на Лозову”, – додали в Інституті вивчення війни.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, вовчанськ, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 07:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) поінформували про результати штурмів РФ на Харківському та Куп’янському напрямку.".