Шестеро раненых, один погибший на Харьковщине – результаты обстрелов РФ

В течение суток РФ продолжила обстреливать Харьковщину, под ударами оказался Купянский и Богодуховский район, сообщил в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне вследствие ударов FPV-дронов по Купянску один мужчина погиб, двое получили ранения. Кроме того, из-за обстрелов горела трава, авто, а также – разрушено учебное учреждение и гараж.

Также враг бил по Богодуховскому району, есть пострадавшие.

«18:05 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Ивашки. В результате обстрела FPV-дроном поврежден автомобиль. Пострадали 62-летний мужчина, 24-летний мужчина, 55-летняя женщина и 17-летний парень», – написал Синегубов.