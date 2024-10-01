Шестеро раненых, один погибший на Харьковщине – результаты обстрелов РФ
В течение суток РФ продолжила обстреливать Харьковщину, под ударами оказался Купянский и Богодуховский район, сообщил в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.
Накануне вследствие ударов FPV-дронов по Купянску один мужчина погиб, двое получили ранения. Кроме того, из-за обстрелов горела трава, авто, а также – разрушено учебное учреждение и гараж.
Также враг бил по Богодуховскому району, есть пострадавшие.
«18:05 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Ивашки. В результате обстрела FPV-дроном поврежден автомобиль. Пострадали 62-летний мужчина, 24-летний мужчина, 55-летняя женщина и 17-летний парень», – написал Синегубов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, утренняя сводка;
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 08:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток РФ продолжила обстреливать Харьковщину, под ударами оказался Купянский и Богодуховский район, сообщил в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов. ".